Repubblica – Napoli, pronta una rivoluzione: budget ridotto per la campagna acquisti e taglio del monte ingaggi

Pronta una rivoluzione in casa Napoli. Non solo dal lato tecnico ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica anche per quanto riguarda quello finanziario. Ecco quanto si può leggere sul quotidiano:

“Sul divorzio alla fine del campionato non ci sono più dubbi, i sondaggi effettuati per Juric e Italiano fanno già intravedere il target della prossima gestione, che avrà come punti fermi un budget ridotto per la campagna acquisti e il taglio (tra i 30 e i 40 milioni) drastico del monte ingaggi. Il presidente ha deciso di voltare pagina con un nuovo ciclo e sta scandagliando pure il mercato dei direttori sportivi”,