Repubblica – ADL esonererà Gattuso solo in un caso

De Laurentiis non ha alcuna intenzione, per ora, di esonerare Rino Gattuso dopo la sconfitta di Genova. Il presidente azzurro lo farà solo in un caso, scrive l’edizione odierna di Repubblica:

“Sul divorzio alla fine del campionato non ci sono più dubbi, ormai. Alla rivoluzione immediata invece non ha alcuna intenzione di pensare, per il momento. Lo farà solo se la situazione dovesse precipitare e non certo sull’onda emotiva del beffardo ko con il Genoa, giunto al termine di una prova della squadra complessivamente decorosa, al di là del risultato negativo. Insigne & C. non sono parsi affatto allo sbando, si sono battuti e meno che mai hanno scaricato Ringhio”