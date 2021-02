INFORTUNIO MANOLAS – AGGIORNAMENTO – Non ci siano buone notizie per il Napoli. L’infortunio per Kostas Manolas, uscito dal match contro il Genoa dopo uno scontro con Pandev, è più serio del previsto.

Il difensore greco – comunica il Napoli sul proprio sito ufficiale – si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

06/02/2020 – Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo la positività al Covid di Kalidou Koulibaly, si ferma anche Kostas Manolas. Il difensore greco è stato costretto al cambio dopo un duro scontro di gioco con Goran Pandev. I due calciatori sono entrati a contatto al limite dell’area azzurra. Dopo il duro contrasto sono stati costretti entrambi al cambio, con il difensore azzurro che sembra aver avuto la peggio. L’infortunio di Manolas però non è l’unica nota negativa della trasferta di Marassi. Il Napoli è stato infatti battuto dal Genoa di Ballardini con il risultato di 2-1, grazie ad una doppietta di Goran Pandev ed un gol di Matteo Politano.

Al momento dell’infortunio del difensore greco, al posto del numero 44 è entrato Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro è andato a formare la coppia con Nikola Maksimovic al centro della difesa azzurra. Poco dopo la fine del match, sono arrivate le primissime notizie ufficiali riguardanti l’infortunio del difensore greco da parte della società.

Infortunio Manolas, il comunicato del Napoli

Il Napoli ha reso note le prime notizie ufficiali sulle condizioni di Kostas Manolas attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Kostas Manolas è stato sostituito nel match di Marassi contro il Genoa per un trauma contusivo alla caviglia destra”.

Si attenderà dunque la giornata di domani per avere riscontri più precisi sull’entità dell’infortunio patito dal difensore greco e per iniziare a stilare una possibile tabella di recupero. Nel frattempo, Rino Gattuso inizia a tremare, vista l’assenza al momento della coppia di centrali di difesa titolari nella settimana che porterà alla doppia sfida ad Atalanta e Juventus. Infatti, gli azzurri di troveranno a giocare nel giro di una manciata di giorni, sia il ritorno di Coppa Italia contro i nerazzurri, sia la sfida di Serie A contro i bianconeri.

