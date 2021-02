FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI – Il Napoli affronterà l’ Atalanta in occasione della gara di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia. La partita si giocherà, mercoledì 10 febbraio, alle ore 20:45 nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo.

Gli azzurri vengono dall’ennesima sconfitta in Campionato rimediata contro il Genoa in trasferta per un risultato di due reti a zero. L’umore della squadra non è alle stelle e il passaggio in finale di Coppa Italia è quello che ci vorrebbe per far tirare a tutto l’ambiente un sospiro di sollievo.

DOVE VEDERE NAPOLI ATALANTA IN TV E STREAMING

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Gasperini dovrà fronteggiare alcune emergenze di formazione in vista della sfida contro gli azzurri. Data l’indisposizione di Maehle e Hateboer causa infortunio, il tecnico potrebbe optare per la conferma di Toloi adattato a destra, come nel secondo tempo contro il Torino. Assente anche Romero in quanto squalificato, spazio dunque a Caldara e Palomino in difesa. Sulla trequarti possibilità per Pasalic. Ma non è finita qui, bisogna prestare attenzione ad Ilicic e Malinovskyi, che in quanto diffidati potrebbero essere a rischio per l’eventuale finale.

Anche Gattuso non avrà vita facile in quanto a formazione, sempre a causa delle numerose assenze in rosa. Ospina dovrebbe essere confermato tra i pali. Emergenza i difesa, che vedrà l’assenza di Koulibaly causa positività al Covid e quella di Manolas, causa infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno tre settimane. Dunque scelta obbligata con Rrahmani e Maksimovic al centro. Bakayoko in mediana con Zielinski ed Elmas. Tridente piccolo in avanti con Politano, Lozano e Insigne. Koulibaly, Lozano e Mario Rui sono i giocatori diffidati tra le file degli azzurri.

Formazioni Atalanta Napoli

FORMAZIONI ATALANTA NAPOLI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Toloi, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, D. Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.