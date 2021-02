Calcio&Finanza, Spaziante: “La situazione economica dei club è disastrosa fatti salvi Milan, Lazio e Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Matteo Spaziante, direttore Calcio&Finanza. Ecco quanto evidenziata:

“La pandemia ha sicuramente complicato la situazione economica di molti club. Quelli del Milan e della Lazio sono soltanto crediti anticipati, anche loro sono in una situazione favorevole, ma il miglior club da questo punto di vista è il Napoli.

Andrea Agnelli, nelle scorse settimane, ha ben spiegato la situazione: il momento economico complicato è questo, non la passata stagione. Ridimensionamento del mercato? La speranza è che i tifosi possano rientrare il prima possibile per portare introiti. Nel complesso, un ridimensionamento ci sarà, ma l’abbiamo già visto in quello estivo e quello invernale. Le difficoltà sono di tutti, non solo in Italia, dove sicuramente è aumentato”.