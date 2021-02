GdS – De Laurentiis non ha digerito alcune decisioni di Gattuso, al di là dei risultati

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su alcuni aspetti che De Laurentiis non ha digerito di Gennaro Gattuso negli ultimi mesi, al di là dei risultati. Ecco quanto riporta la rosea:

“La bozza stilata per il rinnovo del contratto di Gattuso è carta straccia ormai. Al di là dei risultati, a De Laurentiis non sono piaciuti gli attacchi a lui diretti dall’allenatore e, soprattutto, non ha sopportato alcune scelte tecniche. Non ha gradito, per esempio, l’insistenza del tecnico nel far giocare Maksimovic e Hysaj, due giocatori a scadenza di contratto, trascurando Rrahmani, costato 13 milioni di euro un anno fa e utilizzato un paio di volte in questa stagione.

Talvolta ha preferito utilizzare Di Lorenzo fuori ruolo lasciando fuori l’ex difensore del Verona. Insomma, il feeling tra le parti non c’è più, tant’è che il presidente sta valutando anche soluzioni diverse nel caso Benitez dovesse dirgli di no”.