Auriemma polemico: “Peccato non essere il Milan: a loro i rigori li danno al minimo contatto”

Raffaele Auriemma ha parlato della situazione del Napoli attraverso il suo canale YouTube:

“Peccato non essere il Milan, a loro i rigori li danno al primo contatto. Al Napoli no, anche per un fallo netto come quello di Scamacca su Mario Rui. Mettiamoci altre maglie addosso e magari il fischietto girerà anche dalla parte del Napoli. Il Napoli non mi sta piacendo, non voglio negarlo. Detto questo, se io tifo con gli occhi foderati di prosciutto, non mi accorgo di tutto quello che c’è di lato.

Andate a vedere quanti tiri in porta anche stasera ha fatto il Napoli, nonostante abbia giocato male. Mi sono stancato di dire sempre le stesse cose, o la gente non capisce l’italiano oppure si sono messi in testa che Gattuso non è buono come allenatore. Qua non stiamo dicendo che è buono come allenatore, ma stiamo guardando altre cose (le assenze). Se siete più bravi di Gattuso, fate una telefonata a De Laurentiis e proponetevi sulla panchina del Napoli”.