PAGELLE GENOA NAPOLI – Il Napoli ha perso contro il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova con il risultato di 2-1 grazie alla doppietta di Goran Pandev e il gol di Matteo Politano. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia in Coppa Italia ed hanno agganciato il quarto posto in classifica che vale la Champions League. Azzurri a 37 punti in classifica, a pari punti con le due romane ed una partita in meno rispetto alla Lazio.

LEGGI ANCHE GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Di seguito le pagelle del match tra Genoa e Napoli a cura del nostro inviato Vittorio Perrone:

Pagelle Genoa Napoli, i voti degli azzurri

Ospina 6: incolpevole sui due gol del Genoa, piccolo brivido in uscita dove rischia qualcosa, poi è spettatore non pagante.

Di Lorenzo 5: troppi errori ed imprecisioni, è l’ombra del terzino visto l’anno scorso in azzurro.

Maksimovic 4: regala il gol del vantaggio a Pandev e si fa bucare in occasione del raddoppio, prestazione horror del serbo.

Manolas 4,5: lascia troppo spazio sull’imbucata di Zajc in occasione del raddoppio del Genoa, troppo poco presente in fase di copertura. Dal 69º Rrahmani 5,5: entra al posto dell’infortunato Manolas, avrebbe anche una clamorosa occasione da gol, ma non riesce a sfruttarla a dovere.

Mario Rui 4,5: si ostina ad andare al tiro in tre occasioni, se ci fosse il pubblico avrebbe regalato tre palloni ai tifosi rossoblu. Nel finale ammonito per proteste su un presunto episodio da rigore.

Demme 5,5: manca il solito filtro davanti alla difesa, non riesce ad essere efficace in fase di impostazione, prestazione sottotono del tedesco. Dal 79º Bakayoko S.V.

Elmas 5: prestazione non brillante del diamante macedone, avrebbe anche l’occasione del pareggio nel finale, ma calcia altissimo da ottima posizione.

Zielinski 5,5: fumoso, prestazione sottotono del centrocampista polacco, meno di un’ora di gioco per lui. Dal 54º Insigne 5: è chiamato a cambiare il match con il suo ingresso in campo, ma fa troppo poco per riuscirci, colpisce un palo con una girata dal cuore dell’area e nulla più.

Lozano 5,5: solita corsa, solita grinta e solita ammonizione procurata, per il resto fa troppo poco in zona gol per guadagnare la sufficienza.

Politano 6,5: di gran lunga il migliore in campo negli azzurri, non solo per il gol. Ennesima conferma per l’esterno ex Inter.

Petagna 5: colpisce una traversa, ma è troppo poco per un attaccante, si vede pochissimo in area e non riesce nemmeno ad essere efficace come al solito in fase di sponda. Dal 54º Osimhen 5: entra con Insigne per cambiare volto al match, risulta nervoso e mai realmente pericoloso dalle parti di Perin.