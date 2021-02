LIVE – Genoa-Napoli 2-0 (11′, 26′ Pandev): Si va al riposo, Napoli disastroso

Buonasera amici di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Genoa-Napoli. Gli azzurri non vivono un buon momento ma con una vittoria a Marassi potrebbero staccare l’Atalanta, che ha pareggiato in casa con il Torino. Una rincorsa decisa verso la Champions che dovrà tenere conto dell’emergenza: senza Mertens, con Koulibaly e Ghoulam positivi, senza Fabian appena rientrato ma non convocato, con Osimhen neanche a mezzo servizio, il Napoli si gioca una fetta di stagione. Di contro, il Genoa dei 14 punti in 7 partite con Ballardini.

LE FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All. Ballardini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Elmas, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso.

IL LIVE