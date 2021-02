Marsiglia, si ferma Milik: in forte dubbio per la sfida contro il PSG

La nuova vita calcistica di Arkadiusz Milik al Marsiglia non sembra essere iniziata nei migliore dei modi. Nonostante la rete segnata alla prima da titolare contro il Lens, l’ex Napoli ha avvertito nella stessa partita un dolore alla coscia che lo mette in forte dubbio per la gara contro il PSG. “Le Classique” quindi, una delle partite più sentite del calcio francese, potrebbe non vedere la presenza del polacco. Secondo quanto riferito da RMC Sport, Milik non ha preso parte all’allenamento di ieri, saltando anche la seduta di stamattina.

