La UEFA pensa alla nuova Champions: girone unico a 36 squadre, ma le Leghe protestano

Non ci sarà nessuna Superlega, ma una nuova versione dell’attuale Champions League, destinata a soddisfare gli appetiti economici dei principali club europei ma anche ad intaccare il calendario dei campionati nazionali.

La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della proposta che la Uefa inoltrerà entro martedì prossimo ai rappresentanti delle leghe. Si prevede la partecipazione di 36 squadre in un girone unico, prima di entrare nella consueta fase ad eliminazione diretta.

Un nuovo format che vedrebbe un aumento delle partite del 70%, rivoluzione che partirebbe dalla stagione 2024/2025, con gli esponenti dei 5 principali campionati europei che spingono per avere altrettante partecipanti nella nuova Champions, mentre bisognerebbe ancora determinare quale può essere la formula per garantire l’accesso alle nuove 4 squadre, che andrebbero ad integrare le attuali 32 partecipanti.

Le migliori 36 squadre d’Europa verrebbero suddivise in 4 fasce a seconda del loro ranking Uefa e avrebbero garantita la possibilità di disputare un minimo di 10 partite (quindi 4 in più rispetto alle attuali 6 di adesso) di cui 5 in casa e 5 in trasferta. Le squadre in prima fascia giocherebbero due partite contro altre squadre della stessa fascia, tre partite contro squadre di seconda e terza fascia e due partite contro squadre dell’ultima fascia.

Al termine del girone, le prime 8 squadre accederebbero agli ottavi di finale, dove troverebbero spazio anche le vincenti degli spareggi tra le squadre dal nono al sedicesimo posto contro quelle dal diciassettesimo al ventiquattresimo, con degli incroci da tabellone tennistico. Le 8 squadre eliminate da queste sfide retrocederebbero in Europa League. Tutto questo porterà a 209 partite giocate, contro le 125 attuali, e introiti decisamente superiori per le 36 partecipanti. Il rischio di sottrarre attenzione e risorse alle leghe nazionali è però elevato, per questo queste ultime hanno chiesto la convocazione di un board d’urgenza per manifestare le proprie perplessità.