Koulibaly e Ghoulam positivi, l’ASL comunica che non interverrà: il Napoli partito per Genova, il motivo

È passato ormai un girone da quando il Genoa, subito dopo la gara con il Napoli, registrò un vero e proprio focolaio di Coronavirus. Nel Napoli furono contagiati solo Elmas e Zielinski, ma tanto bastò all’ASL Napoli 2 per impedire agli azzurri di volare verso Torino per la gara con la Juventus.

Una decisione che alzò un polverone, ritenuta in terzo grado di giudizio legittima. Non succederà la stessa cosa domani, per Genoa-Napoli. Gli azzurri possono partire, malgrado le positività riscontrate di Ghoulam e Koulibaly. A farlo sapere è la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che su Twitter annuncia di aver sentito l’ASL di Napoli:

“L’Asl ci fa sapere che il #Napoli potrà partire regolarmente per Genova dopo la notizia delle positività di #Koulibaly e #Ghoulam. A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio (il #Genoa)”

Come annunciato, dunque, gli azzurri sono partiti per Genova, come annunciato proprio sui canali ufficiali del club, con una foto in cui Ospina posa in aereo.