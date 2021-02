Juve, Dybala può recuperare per la gara contro il Napoli

Non è stata una stagione felice fino a questo momento per Paulo Dybala, tra la non titolarità nello scacchiere iniziale di Pirlo e gli acciacchi fisici subiti. La buona notizia per l’argentino è che il ritorno in campo si avvicina sempre di più.

Secondo Il Corriere dello Sport il numero 10 bianconero sta recuperando dall’infortunio subito il 10 gennaio, per il quale erano stati previsti 20/25 giorni di stop. Il dolore al ginocchio non c’è più e ieri è tornato ad allenarsi sul campo, quindi Pirlo potrebbe anche convocarlo per la sfida di domani contro la Roma, anche se non giocherebbe. Più plausibile vederlo in panchina nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter di martedì prossimo, anche se l’obiettivo primario è recuperarlo del tutto per la partita contro il Napoli e per l’andata degli ottavi di Champions contro il Porto, del 17 febbraio.