Bargiggia: “De Laurentiis ha deciso di diminuire i costi di gestione, si spiega così la mancanza di acquisti”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista di Sportitalia. Di seguito quanto evidenziato:

“Ieri contro l’Atalanta il Napoli ha fatto quello che ha potuto di solito le assenze vengono utilizzate come alibi. Però, nel caso di Gattuso è diverso. E’ difficile non menzionare gli infortuni di Osimhen e Mertens quando si giudica il lavoro svolto finora dal tecnico del Napoli. Diciamo che a Gattuso sono mancati i due perni principali con cui schierare la squadra con il 4-2-3-1”.

“Non credo che questa flessione di gioco e di risultati sia dovuta alle frizioni tra De Laurentiis e Gattuso. Il Napoli aveva iniziato a balbettare molto prima delle sconfitte contro Juve e Verona, da dove è nata la situazione attuale. Penso comunque che Gattuso possa riprendere le redini del Napoli e portarlo in Champions prima di separarsi da De Laurentiis sino a fine stagione”.

“Il quarto posto è fondamentale per il futuro del Napoli, colpito dalla pandemia come tutti i club. De Laurentiis ha deciso per una diminuzione dei costi di gestione, ecco perché a gennaio non è arrivato nessuno nonostante il Napoli avesse bisogno di un aiuto in più in attacco”.