Tuttosport, la suggestione: “Chissà che le emozioni non possano convincere Cavani a tornare a Napoli per chiudere la carriera”

L’edizione odierna di Tuttosport parla dei calciatori che vedranno il loro contratto scadere nella prossima estate. A luglio si libereranno giocatori interessanti e sicuramente tra loro c’è Edinson Cavani che ha firmato soltanto per un anno con il Manchester United. Il quotidiano collega il futuro dell’uruguaiano al Napoli, ipotizzando un clamoroso riavvicinamento:

“Chissà che le emozioni del cuore non possano convincere Cavani a tornare a Napoli per chiudere la carriera”. Insomma sarebbe la chiusura di un cerchio fantastico per il Matador e un incontro con la squadra che, probabilmente, più gli ha dato emozioni nella sua carriera. Ma è giusto considerare il fatto che resta una semplice suggestione attualmente, considerando anche l’investimento che il Napoli ha fatto su Victor Osimhen che sarà il perno centrale dell’attacco azzurro anche nella prossima stagione.