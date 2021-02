Torino, Belotti verso l’addio: deciderà il suo futuro alla scadenza del contratto

Andrea Belotti sembra essere arrivato ad una conclusione riguardo il suo futuro, sempre più incerto soprattutto in questo periodo dove la sua squadra non sta attraversando un bel momento. Il gallo ha deciso di aspettare la fine del contratto per poi decidere cosa fare. A scriverlo è Tuttosport.

Contratto che scadrà nel giugno 2022, quindi al momento la prerogativa dell’attaccante è quella di salvare il Torino e fare bene in Nazionale anche in vista dell’Europeo di quest’anno. Potrebbe restare a Torino se il presidente Cairo costruisse una squadra competitiva, altrimenti cercherà di accasarsi altrove.

Nella scorsa sessione di calciomercato estivo è stata una suggestione anche per il Napoli, anche visto il gradimento per la punta granata di Gennaro Gattuso. La scorsa estate infatti si parlò di un interessamento per uno scambio con Petagna più 25 milioni, non proseguito. Non è escluso in ogni caso che Le strade del club partenopeo e della punta possano incrociarsi in futuro.