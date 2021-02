Schira: “A De Laurentiis piacciono Juric e Italiano, vuole un tecnico alla Gasperini”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Nicolà Schira, giornalista esperto di calciomercato. “Penso che Gattuso resti sino a fine stagione – ha detto Schira a Radio Crc – non credo, però, in una riconferma per l’anno prossimo. A De Laurentiis piacciono molto Juric e Italiano. Diciamo che per il futuro il presidente sta cercando un tecnico alla ‘Gasperini’”.

Nonostante ieri sia stato difeso pubblicamente da De Laurentiis e nonostante nel Bari il ruolo di ds sia nelle mani di Romairone, secondo Schira Giuntoli è sotto esame per le difficoltà incontrate dal Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis.

“Tra Gattuso e Giuntoli, chi è più a rischio in questo momento è l’allenatore – ha detto Schira a Radio Crc – su Giuntoli la proprietà sta facendo delle valutazioni in maniera globale. A Napoli Giuntoli ha fatto bene. E’ inutile nasconderlo, a Bari le cose non stanno andando nel verso giusto”. Per quanto riguarda, invece, il discorso Zaccagni per il Napoli, secondo Schira “L’accordo col Verona non è lontano. Però adesso bisognerà capire se il centrocampista farà al caso anche del prossimo allenatore che siederà sulla panchina del Napoli”.