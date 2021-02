PAGELLE NAPOLI ATALANTA – Napoli e Atalanta si sfidano al Maradona per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Gli azzurri sono i detentori del trofeo e per confermarsi dovranno superare l’ostacolo nerazzurro.

Il primo tempo tra le due squadre si chiude 0-0 con un Napoli praticamente non pervenuto. Gli azzurri non impensieriscono mai Gollini e rischiano un paio di volte di subire il gol dello svantaggio a causa di alcuni spazi lasciati alla squadra di Gasperini.

PAGELLE NAPOLI ATALANTA COPPA ITALIA

Ospina 7: Sicuramente tra i migliori in campo per gli azzurri. Si fa trovare pronto in tutte le uscite che lo coinvolgono, spesso anche a tu per tu con gli avversari.

Maksimovic 5,5: La difesa a tre è stata la sua fortuna in maglia granata anche se spesso i giocatori atalantini riescono a superarlo troppo facilmente.

Koulibaly 6,5: Che sia a quattro a tre, il difensore senegalese è quello che riesce a trasmettere sempre e comunque tanta sicurezza a tutto il reparto. Grandissimo il suo recupero sul giovane Maelhe che aveva bruciato sul tempo Maksimovic

Manolas 6: Non commette sbavature e non si trova quasi mai in situazioni difensive delicate. Il difensore greco gioca una partita sufficiente.

Di Lorenzo 6: Doveva essere uno di quelli che avrebbe giovato più degli altri del cambio modulo, il numero 22 però spinge poco e alla fine non crea mai la superiorità sulla corsia di destra.

Bakayoko 6: Sia lui che il compagno di reparto giocano pochi palloni, pensano più a tenere a bada i centrocampisti bergamaschi nei possibili uno contro uno.

Demme 6: Anche lui come Bakayoko prova a contenere gli attacchi centrali dell’Atalanta. Al 66′ esce per una pallonata fortissima rimediata sul volto. Dopo l’uscita in barella, torna in panchina per seguire gli attimi finali del match. (Dal 66′ Elmas 6: tra i migliori nelle ultime uscite azzurre, non riesce però a rendersi pericoloso)

Hysaj 5,5: Costretto ad adattarsi ad un ruolo completamente diverso dal suo naturale. Soffre le scese di Gosens ma limita la maggior parte delle volte i danni. Spinge poco e pensa più a tenere la posizione.

Politano 6: Servito pochissime volte non impensierisce minimamente gli avversari.

Lozano 6: In questo ruolo da prima punta si perde tantissimo il valore del messicano. Il Chucky è ingabbiato nella difesa avversaria e non riesce a ricevere palloni giocabili.

Insigne 6: Tra i tre davanti è tra i più in palla. Due tunnel, due sombreri e una veronica al limite dell’area di rigore avversaria. Quello che però manca stasera è il suo contributo in fase realizzativa, gioca troppo lontano dalla porta.

VOTI NAPOLI CALCIO

