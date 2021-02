DEMME LASCIA IL CAMPPO IN BARELLA

INFORTUNIO DEMME – Diego Demme è stato costretto a lasciare il campo dopo 66′ minuti di gioco a causa di una fortissima pallonata alla testa. Il centrocampista azzurro è stato colpito da un rilancio di De Roon e non è riuscito a proseguire il match.

Il 4 partenopeo dopo aver tentato di continuare la sua partita si è accasciato al suolo privo di sensi per un attimo e ha dovuto abbandonare il terreno di gioco in barella tra l’apprensione degli altri giocatori in campo. Al suo posto è subentrato Elif Elmas.

DEMME PALLONATA LE CONDIZIONI

L’IMPATTO SUL VOLTO DI DEMME

Secondo quanto riferito dai colleghi della Rai, per fortuna Diego Demme è cosciente e di conseguenza al momento non andrà in ospedale. Situazione che sembrava essersi fatta abbastanza seria ma per fortuna l’ex Lipsia sta bene. La pallonata ricevuta sul volto è stata veramente fortissima e sul terreno di gioco ci sono stati attimi di paura.

INFORTUNIO DEMME COPPA ITALIA

Alla fine Demme ha lasciato l’ambulanza e si è accomodato in panchina per seguire gli ultimi minuti di partita tenendo con se solo una borsa ghiaccio sullo zigomo sinistro, probabilmente la parte colpita più duramente dalla pallonata.