Napoli-Atalanta: Aurelio De Laurentiis al Maradona in anticipo per supportare gli azzurri

Secondo la redazione di Radio Kiss Kiss questa sera il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe essere presente allo stadio Maradona in anticipo per vedere la squadra, oltre che per assistere alla sfida di Coppa Italia tra il suo Napoli e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

De Laurentiis cercherà di far sentire tutta la sua vicinanza alla squadra, vista l’importanza del match contro i bergamaschi, mentre domani lo stesso presidente azzurro volerà a Milano in occasione dell’assemblea di Lega in compagnia del presidente del Benevento, Oreste Vigorito.