Lista UEFA Napoli: Ghoulam prende il posto di Llorente

Il Napoli, così come le altre 5 squadre italiane impegnate ancora in Europa, nelle scorse ore ha consegnato alla UEFA la lista aggiornata in vista della ripresa delle competizioni europee.

Un solo cambio effettuato dagli azzurri, con Faouzi Ghoulam che prende il posto di Fernando Llorente, passato all’Udinese nell’ultima sessione di mercato. L’algerino era stato escluso dalla lista nella prima parte di stagione. Napoli che affronterà il Granada ai sedicesimi di Europa League, prima in trasferta il 18 Febbraio, con il ritorno a Napoli una settimana dopo, 25 Febbraio.

La lista completa:

Portieri: Meret, Contini, Ospina

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hisaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna