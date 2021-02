Il Mattino – Possibile visita di De Laurentiis alla squadra prima di Napoli-Atalanta

L’edizione odierna de Il Mattino rivela una possibile visita di Aurelio De Laurentiis all’hotel Britannique prima di Napoli-Atalanta per far visita alla squadra di Gattuso. Ecco quanto si può leggere:

“Il presidente non ha replicato alle parole di Gattuso, in questi giorni non ha parlato con il tecnico al quale aveva confermato mercoledì scorso attraverso un tweet la piena fiducia. De Lauentiis potrebbe anche anticiparsi questa sera e passare all’hotel Britannique per trascorrere le ore di immediata vigilia con la squadra in ritiro e trasferirsi con tutto il gruppo al “Maradona”.