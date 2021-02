Cristiano Giuntoli, DS del Napoli, ha parlato ai microfoni della RAI poco prima del fischio d’inzio di Napoli-Atalanta, semifinale di Coppa Italia. Di seguito quanto dichiarato:

“In tutte le società, così come in tutte le famiglie, a volte ci sono piccoli disguidi: a volte vengono fuori, altre volte no, ma le cose andranno a posto. La cosa migliore è pensare al campo, Rino sta facendo bene”.