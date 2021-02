FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA – Il Napoli affronterà l’ Atalanta in occasione delle semifinali di Coppa Italia. La partita si giocherà questa sera, mercoledì 3 febbraio, alle ore 20:45 nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Gli azzurri arrivano da una vittoria in Campionato contro il Parma per 2-0, quello che ci voleva per provare a scacciare l’aria pesante che da tempo aleggia intorno all’ambiente. Si tratta della seconda vittoria di fila, considerando anche la precedente contro lo Spezia in Coppa Italia sopraggiunta dopo le due sconfitte contro Juventus e Verona. L’accesso alla finale di Coppa Italia è l’obiettivo degli azzurri e pertanto bisognerà cominciare con il piede giusto cercando di portare a casa un risultato positivo nel primo dei due scontri contro l’Atalanta che attendono il Napoli a distanza di pochi giorni.

Calcio Napoli, le scelte di Gattuso

Gattuso può tirare un sospiro di sollievo in quanto è al momento senza squalificati e con i soli Fabian Ruiz e Mertens indisponibili. Rivoluzione totale negli azzurri, l’allenatore calabrese sceglie un inedito 3-4-3 con Maksimovic, insieme a Koulibaly e Manolas. A sorpresa nel centrocampo a 4 gli esterni saranno Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. Davanti tridente leggero con Politano, Insigne e Lozano prima punta.

Gasperini ritrova Romero al centro della difesa, dopo la falsa positività al coronavirus, affiancato da Toloi e Djimsiti. A destra Maehle, per sostituire Hans Hateboer. Sulla sinistra spazio a Gosens dopo la squalifica in campionato. I dubbi in attacco vengono sciolti e a spuntarla sono i due colombiani Zapata e Muriel.

Formazioni Napoli Atalanta

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Maksimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo; Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata.