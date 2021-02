Ulivieri contrariato: “Gattuso merita rispetto. Benitez d.t. con un altro allenatore? Una scelta del cavolo”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori. Ecco quanto evidenziato:

“Gattuso merita rispetto come allenatore e come uomo – ha detto Ulivieri a Radio Crc – il cammino del Napoli in campionato risente soltanto della sconfitta in casa dell’Inter, arrivata nonostante gli azzurri avessero dominato gli avversari. Il Napoli deve ancora recuperare una partita. C’è il tempo per inserirsi di nuovo nella lotta al vertice. Non capisco, però, questo accanimento nei confronti di Gattuso”.

Una delle voci emerse nelle ultime ore ha fatto riferimento alla possibilità di un ritorno di Benitenz nel ruolo di dt alle spalle di un altro allenatore. “Sarebbe una soluzione del cavolo – ha detto Ulivieri a Radio Crc – per carità, una dirigenza può prendere tutte le decisioni che vuole. Però deve mettere in conto anche la possibilità che sbagli”.