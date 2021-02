GdS – Napoli e Gattuso insieme fino a fine stagione: per il futuro c’è già il sì di Benitez

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già un accordo con Rafa Benitez per il futuro. Ecco quanto scrive la rosea:

“Il Napoli e Gattuso andranno avanti fino al termine della stagione, perché la squadra è con lui e perché resta questa la soluzione più equilibrata per non compromettere del tutto la stagione. Il rinnovo del contratto non è più la priorità per il presidente. Per il futuro ha già incassato il sì di Rafa Benitez“.