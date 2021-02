Repubblica – Mertens rischia uno stop più lungo del previsto

Dries Mertens è uscito di nuovo malconcio contro lo Spezia in Coppa Italia, giovedì scorso. Così l’attaccante azzurro è volato di nuovo in Belgio per ricevere le cure adatte e riprendere nel più breve tempo possibile la forma fisica migliore. Non filtrano però buone notizie, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica:



“Il belga è volato ieri ad Anversa e sarà valutato da Lieven Maesschalck alla clinica Move to Cure. La caviglia sinistra continua a dargli fastidio e la sostituzione nel finale del match dello Spezia è stato il segnale di un infortunio che continua a tormentarlo. Mertens resterà fuori almeno una settimana e si sottoporrà a tutti i controlli del caso, ma lo stop rischia di essere più lungo”.