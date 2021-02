Ounas ha detto sì al Crotone: Accordo per il trasferimento in prestito! In arrivo anche Bruma dal Wolfsburg

Altra operazione conclusa in uscita per il Napoli. Il club partenopeo – riferisce Sky Sport -, via Cagliari, ha concluso il trasferimento di Adam Ounas al Crotone.

L’operazione era stata in bilico a causa del mancato assenso dell’esterno algerino al passaggio in Calabria. Qualche ora di riflessione e poi la decisione: Ounas ha detto sì al Crotone. L’accordo si concluderà in prestito.

Inoltre, riferisce Alfredo Pedullà su Sportitalia, i calabresi sono in via di definizione anche per Bruma: difensore olandese in forza al Wolfsburg.