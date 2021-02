Dott. De Nicola: “Se mi vogliono, torno al Napoli. Mertens? Non ha fatto la giusta riabilitazione”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex medico della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Mertens? Quando un giocatore si fa male, non deve smettere di fare l’atleta: non deve prendere un etto, neppure un grammo. La gente si è meravigliata che Milik recuperò presto il primo infortunio, in realtà noi abbiamo guadagnato tempo perché non ha mai perso il suo stato d’atleta: ho sempre detto che era un grande nuotatore. Il progetto riabilitativo va applicato in modo serio, noi ci aiutavamo utilizzando le piscine. Secondo me, Mertens non ha fatto tutto quanto doveva fare: non puoi presentarti in una partita in quelle condizioni. Probabilmente è entrato perché ne avevano bisogno. Quando l’ho visto zoppicare, ho sperato non fosse ciò che pensavo fosse: ci vorranno delle tecniche riabilitative specifiche.

Ritorno a Napoli? Se mi vogliono, io sono sempre pronto. Ho sempre studiato e mi sono sempre informato al fine di organizzare lo staff sanitario di una squadra di calcio, spero di poterlo fare con la mia squadra del cuore. De Laurentiis? Ci siamo lasciati benissimo, siamo in ottimi rapporti e ciò mi fa piacere”.