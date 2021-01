PAGELLE NAPOLI PARMA – Il Napoli ha battuto il Parma con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Elif Elmas e Matteo Politano. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a dare continuità alla vittoria contro lo Spezia in Coppa Italia ed hanno agganciato il quarto posto in classifica che vale la Champions League. Azzurri a 37 punti in classifica, a pari punti con le due romane ed una partita in meno rispetto alla Lazio.

Di seguito le pagelle del match a cura del nostro inviato Pasquale Giacometti:

Napoli Parma le pagelle del match

Ospina 6: praticamente mai chiamato in causa, partita di normale amministrazione da parte dell’estremo difensore azzurro.

Di Lorenzo 6: prestazione sufficiente da parte dell’esterno ex Empoli che si dimostra solido in entrambe le fasi di gioco.

Manolas 6: qualche imprecisione palla al piede, ma ben equilibrata da una prestazione affidabile in fase difensiva.

Koulibaly 7: il difensore senegalese ha giganteggiato contrastando in maniera praticamente impeccabile tutte le scorribande degli emiliani.

Mario Rui 6: prestazione ordinata, con pochissimi pericoli che passano dalle sue parti. Dal 77º Maksimovic S.V.

Demme 6: solito lavoro di filtro davanti alla difesa, unito alla solita proposizione offensiva.

Zielinski 5.5: non brilla il polacco, prestazione sottotono e praticamente nessun guizzo di classe. Dal 70º Bakayoko 6: Entra per difendere il vantaggio azzurro e dà il suo contributo.

Elmas 7: gol di pregevolissima fattura dopo una galoppata che taglia in due la difesa del Parma. Che sia la volta buona per il salto di qualità? Dal 77º Hysaj S.V.

Lozano 7: solito lavoro sporco in fase offensiva, con tantissime galoppate e una quantità di calci di punizione guadagnati incalcolabile.

Petagna 5.5: prestazione insufficiente per l’attaccante ex SPAL, che non riesce a dare la propria impronta sul match. Dal 62º Politano 7: entra e chiude il match con il suo gol. Decisivo.

Insigne 6: tanta voglia di fare, crea molto e colpisce un palo. Il gol numero 100 sta diventando una chimera per il capitano azzurro