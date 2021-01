Sorpresa Callejon, può affrontare ancora il Napoli: il Granada spera di chiudere entro domani

José Callejon è pronto a cambiare un’altra casacca. Ieri non è stato impiegato in Fiorentina-Torino: l’addio è ipotesi concreta in questi giorni di mercato, è quasi una certezza – invece – entro la fine della stagione. Sta finendo ai margini del progetto di Prandelli. Il destino, comunque, potrebbe rimetterlo su una strada a lui cara: Napoli, di nuovo. Di nuovo, però, da avversario.

Secondo quanto riferito dal quotidiano La Nazione, nella giornata di domani (l’ultima di calciomercato) il Granada farà un tentativo forte per portare in Spagna José. Si tratta ad oltranza per convincere la Fiorentina a cederlo, verosimilmente con un indennizzo economico lieve o vicino allo zero.

Tornerebbe a casa, in Spagna, e affronterebbe subito il Napoli. Il 18 e il 25 febbraio gli azzurri saranno impegnati proprio contro il Granada nei sedicesimi di Europa League.