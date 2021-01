Juventus-Napoli non verrà recuperata il 13 febbraio. Lo rivela l’edizione odierna de Il Mattino che scrive riguardo la gara tra i bianconeri e gli azzurri. Nel week-end di San Valentino, dunque, la partita si disputerà al Maradona, come da programma. Non ci saranno inversioni e per attendere il recupero tra Juve e Napoli bisognerà considerare strada facendo il cammino europeo delle due squadre.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI