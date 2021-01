SKY, Marchetti: “Rinnovo Gattuso? De Laurentiis si è innervosito per questo motivo”

Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live” per parlare dei temi più caldi in casa azzurra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Napoli? Non credo ci si possa aspettare altro. Il fuoco d’artificio a Napoli c’è stato lo stesso con il tweet di ieri di De Laurentiis. Io credo che nella giocata del presidente di ieri ci sia un po’ tutto. Magari anche la presa di coscienza che alcuni problemi potevano essere originati da situazioni societarie. Non ho considerato banale la mossa di De Laurentiis ma non risolutiva, non me l’aspettavo però. Che il Napoli abbia problemi di continuità mi pare evidente, l’importante è avere coscienza di ciò che non sta andando. Le assenze sono un alibi relativo per tutti perché tutte le squadre hanno avuto le assenze”.

“Rinnovo Gattuso? Doveva arrivare, non è arrivato e penso ci siano anche responsabilità di Gattuso in questo. Questo ha portato a incomprensioni. Oggi il tema è se Gattuso rimane o meno. La fiducia non è finita. Se il Napoli vince la Coppa Italia è va in Champions League che altro deve fare Gattuso? In questo momento comunque il rinnovo è congelato. Gattuso ha tergiversato, voleva risolvere alcune questioni. De Laurentiis si è un po’ innervosito, poi sono arrivate le sconfitte. Ma la fiducia di ieri secondo me non è finta, c’è stata una comunicazione davanti alla squadra. Il momento è difficile ma è stato affrontato nella maniera corretta”.

“Zaccagni? L’interessamento di Cristiano Giuntoli è più che reale: il direttore vorrebbe bloccare il calciatore adesso, e di conseguenza l’Hellas Verona ha chiesto di mettere qualcosa nero su bianco. Quando si è trattato di dover ‘scrivere’, però, la situazione si è rallentata un po’. Il Napoli, ad ogni modo, è l’unica squadra a fare sul serio, la sola che parla in maniera concreta con l’Hellas, anche se per l’estate e non per adesso”.

“Entro lunedì arriverà un nuovo esterno sinistro? Non credo: non si avverte questo fremito in casa azzurra. Ancora possibili i rinnovi di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj? Il Napoli si siederà ad un tavolino con loro: lo farà per forza, anche solo per farsi dire di no. È una situazione che ricorda quella di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma al Milan, o Leo Messi al Barcellona: in tanti sono in scadenza e, ad ora, non hanno prolungato. Le aspettative dei giocatori sono forse troppo alte rispetto alle reali potenzialità delle società, in questo periodo di Covid-19. Anche Lautaro Martinez, ad esempio, chiede tanto per restare, ma l’Inter offre molto meno. È una nuova partita a scacchi, con nuove regole. Allo stato attuale, difficilmente i giocatori otterranno quanto sperano di incassare”.

“Ivan Juric può andare al Napoli insieme a Mattia Zaccagni? Zaccagni piace al Napoli a prescindere da Juric, un allenatore che sta facendo bene”.