Ronaldo e Georgina in viaggio a Courmayeur, scoppia la polemica: violata la zona arancione

Polemica in casa Juventus. La squadra di Pirlo ha battuto in scioltezza 4-0 la Spal in Coppa Italia, match al quale non ha preso parte Cristiano Ronaldo. E proprio il fenomeno portoghese è stato al centro di un polemica scatenata sul web.

Il fuoriclasse bianconero ha infatti trascorso la serata di ieri e la mattinata in un albergo di Courmayeur insieme alla compagna Georgina Rodriguez, che ha compiuto 27 anni. A tradire la privacy dei due, un video pubblicato nelle Instagram Stories e poi cancellato.

Il problema è che sia Piemonte che Valle d’Aosta sono infatti in zona arancione, e con questo viaggio di piacere (la coppia ha poi festeggiato in serata in casa con i figli, ndr) CR7 e signora hanno violato le regole anti-Covid. A norma di legge, inevitabile anche una sanzione nei loro confronti.