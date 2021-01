Santacroce e la nuova vita da procuratore: “Segnatevi questo nome, è il nuovo Hamsik!”

L’ex calciatore del Napoli, Fabiano Santacroce, ha rilasciato una lunga intervista al portale calciomercato.com raccontando la sua nuova vita da procuratore. Non è mancato anche un paragone illustre con un giovane ragazzo che ricorda Marek Hamsik. Ecco quanto evidenziato:

“Il promo calciatore che ho avuto in procura? Un giocatore delle giovanili del Napoli, gli ho spiegato il progetto che volevo iniziare dicendogli che volevo essere una figura ibrida tra l’agente e l’allenatore. Lui non ha avuto nessun dubbio, perché sapeva che non aveva niente da perdere: all’inizio non faccio mai firmare nessuno, prima voglio che tra me e i ragazzi nasca un legame di fiducia vera. La parte che mi piace di più è quella sul campo, guardo ogni partita dei miei ragazzi evidenziando gli errori e spiegando loro cosa devono migliorare. Lui non ha avuto nessun dubbio perché non aveva niente da perdere.

Un giocatore che consiglio per il futuro è Hamza Haoudi. Ha 19 anni, è un centrocampista del Livorno di spinta e qualità. Nato a Lucca da genitori marocchini, ha il doppio passaporto e l’anno scorso aveva già fatto 3 presenze nonostante la squadra stesse rischiando la retrocessione. Sta crescendo molto, in questa stagione finora ha totalizzato 16 partite e 3 gol. Ha caratteristiche simili a quelle di Hamsik, mi auguro possa fare bene come Marek. Lo stanno seguendo Parma, Empoli, Crotone, Monza e Juventus Under 23“.