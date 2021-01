Schira rivela: “Il Napoli spinge per avere Zaccagni, offerti 12 milioni al Verona!”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha rivelato su Twitter le ultime notizie riguardanti le trattative che riguardano il Napoli.

Ebbene secondo il collega, i partenopei stanno spingendo con il Verona per chiudere subito l’accordo per l’acquisto di Mattia Zaccagni. Per il calciatore è pronto un contratto da 1,8 milioni di euro a stagione. Tra le società c’è una trattativa aperta con De Laurentiis che ha proposto 12 milioni all’Hellas Verona, mentre gli scaligeri chiedono 15 milioni. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2022 e ha deciso di non rinnovarlo.

ECCO IL TWEET:

Avanti tutta per Mattia #Zaccagni al #Napoli. Giuntoli vuole bloccarlo subito in vista dell’estate. Contratto da €1,8M a stagione per il fantasista, mentre il #Verona ne vuole almeno 15 (ADL arrivato a 12). Zaccagni è in scadenza nel 2022 e ha scelto di non rinnovare con Hellas https://t.co/DCmijwTo2f — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 26, 2021