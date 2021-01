Repubblica – Insigne prenota il riscatto con lo Spezia: sarà titolare. A Verona aveva ancora i postumi della delusione in Supercoppa

Lorenzo Insigne sarà titolare in Coppa Italia contro lo Spezia. Quella di giovedì è una gara fondamentale per gli azzurri che potrebbero approdare ancora una volta alle semifinali della Coppa nazionale. Per farlo, però, bisogna scacciare via tutti i fantasmi delle ultime prestazioni. Ecco quanto scrive La Repubblica su Lorenzo Insigne:

“Il capitano prenota il riscatto. A Verona aveva ancora i postumi della brutta delusione in Supercoppa a causa del rigore fallito contro la Juventus e ha deluso. Sarà titolare in Coppa Italia con licenza di mettere in difficoltà uno Spezia che il 6 gennaio ha già espugnato Fuorigrotta“.