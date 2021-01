Il Mattino – Rino ha letto dell’hashtag #GattusoOut tramite il figlio: il tecnico è consapevole del momento difficile che sta vivendo

Gennaro Gattuso è consapevole della situazione che sta vivendo in questo momento. Il tecnico sa di dover fare risultati importanti e convincenti nelle prossime partite o rischierà di lasciare il posto a qualcun altro in panchina. Ecco quanto racconta l’edizione odierna de Il Mattino:

“La classifica non fa strappare i capelli perché la zona Champions è ancora lì. Ma certo Gattuso non molla. È con Gigi Riccio, il suo vice: legge dell’hashtag #gattusoout sui social perché è il figlio che gliene parla. Non resta indifferente alle critiche della stampa, non gli scivolano addosso. Il Napoli lo ha deluso ancora una volta ed è quindi iniziato il momento di fare una analisi approfondita della situazione che mette anche in dubbio l’organizzazione di gioco, ovvero il 4-2-3-1 che non è scolpito con la pietra viste le condizioni fisiche di alcuni dei big“.