Europei 2021: quale giocatore del Napoli alzerà la Coppa?

Con l’arrivo del nuovo anno cresce sempre di più l’attesa per la nuova edizione del Campionato Europeo di calcio. Euro 2021 è in programma dal 12 giugno al 12 luglio in una nuova formula rispetto a quella che siamo stati abituati a conoscere da 60 anni a questa parte.

Infatti, quest’anno gli Europei diventano itineranti. Se negli anni passati i Paesi ospitanti sono stati al massimo due. E’ andata così per l’edizione del 2000 che è stata organizzata da Olanda e Belgio, ma anche nel 2008 con l’organizzazione di Polonia ed Austria ed, infine, più recentemente nel 2012 in Polonia e Ucraina. Quest’edizione, invece, verrà ospitata da ben 12 nazioni: Italia, Azerbaijan, Russia, Danimarca, Olanda, Romania, Inghilterra, Scozia, Spagna, Repubblica d’Irlanda, Germania e Ungheria.

Allo stesso modo, per la prima volta dal 1980, nessuna nazionale si è qualificata d’ufficio in quanto nazione ospitante: i 20 posti dell’Europeo 2021 sono stati assegnati attraverso le qualificazioni, mentre i restanti posti sono stati attribuiti alle 4 squadre vincitrici negli spareggi tra le 16 formazioni che hanno preso parte alla Nations League.

Ma quali sono le nazionali favorite nella vittoria di questa competizione e quali giocatori del Napoli hanno più possibilità di alzare la coppa della miglior squadra europea? Vediamolo insieme.

Le squadre favorite

Una delle principali squadre favorite nelle scommesse europei 2021 è la Francia di Didier Deschamps la quale, però, almeno al momento, non conta nessun giocatore del Napoli in rosa. La Francia è la detentrice del titolo ed anche in questa edizione può contare su un gruppo di altissimo livello: basta considerare che a centrocampo può vantare la presenza di Pogba e Kanté, mentre in attacco può sfoggiare campioni come Griezmann e Kylian Mbappé. Una squadra decisamente temibile.

Ad insidiare la compagine francese, però, c’è un’insidiosissima Inghilterra, favorita in assoluto in questa edizione. La nazionale dei tre leoni di Southgate ha lavorato moltissimo negli ultimi anni nella crescita dei suoi gioiellini, in particolare Sterling, Kane, Alli e Sancho, tutti giocatori che sono cresciuti molto ed hanno saputo affermarsi nei migliori campionati europei.

Un’altra nazionale sempre presente tra le favorite per la vittoria di questo trofeo è la Spagna di Luis Enrique. Le Furie Rosse possono esibire nella propria formazione un uomo d’esperienza come Sergio Ramos insieme a giovani promesse del calcio internazionale come Isco e Ansu Fati. Anche il partenopeo Fabián Ruiz si unirà quasi certamente alla spedizione, mentre Fernando Torres sta lavorando durante sperando in una convocazione da parte di Enrique.

Per quanto riguarda il giovane Belgio, questa squadra già da qualche anno è in grado di mettere in difficoltà le nazionali più quotate e ci si potrebbe aspettare che a sollevare la coppa quest’anno sia Dries Mertens con i suoi compagni di nazionale. Le possibilità di vittoria del primo titolo europeo vengono consegnate al talento di Romelu Likaku e di Eden Hazard e Romelu Lukaku.

L’ultima formazione che inseriamo tra le favorite per il titolo è la Germania di Low, che dopo aver conquistato il titolo mondiale nel 2014 in Brasile ha vissuto anni difficili. Adesso, però sembrerebbe che possa esserci un’inversione di marcia soprattutto grazie alla crescita di alcuni giocatori come Werner, Havertz e Gnabry, i quali potrebbero imparare ancora di più da pilastri come Neuer, Kroos e Muller.

Le outsider

La prima outsider che vogliamo tenere presente è l’Olanda che, come sempre, ha fatto crescere giocatori interessanti come Van Dijk, De Ligt e De Vrij, che formano un muro di difesa invalicabile. Alla difesa si affianca poi un centrocampo di tutto rispetto con De Jong e Van De Beek. In attacco, poi, l’Olanda può fare affidamento su Depay.

Anche l’Italia è pronta a farsi notare e segnare la sua rivalsa sotto la guida di Roberto Mancini e, possibilmente, con le reti del partenopeo Insigne il quale dovrebbe esser un titolare fisso dell’attacco azzurro.

Persino il Portogallo di Cristiano Ronaldo si trova tra le outsider ma con l’aiuto di Mario Rui potrebbero tornare alla vittoria ed alla conquista del titolo.