CdM – Contatto ADL-Benitez: il presidente è preoccupato dalle ultime prestazione della squadra e Gattuso rischia

Gennaro Gattuso è preoccupato. Gli ultimi risultati, ma soprattutto le ultime prestazioni, non stanno convincendo Aurelio De Laurentiis, così come tutto l’ambiente napoletano. E così il presidente azzurro avrebbe già contattato Rafa Benitez per sondare il terreno. Ecco quanto rivela l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“All’allenatore viene dunque chiesta un’inversione di tendenza nelle prossime tre partite. La coppa Italia (giovedì allo stadio Maradona contro lo Spezia) è già una prova del nove. Poi, le due sfide di campionato contro Parma e Genoa: sarà questo lo spartiacque della stagione. De Laurentiis riflette, valuta e inizia anche a fare qualche sondaggio.



Il presidente non si è mai fatto trovare impreparato e nel caso in cui l’attesa svolta non dovesse arrivare, si confronta con il suo entourage, inizia a capire quale potrebbe essere l’alternativa. C’è stato un contatto con Benitez, c’è l’idea sempre suggestiva che porta a Massimiliano Allegri, ma anche un’indicazione che arriva per lo più dal popolo dei tifosi che sui social invocano il nome di Mazzarri. Pensieri, ad oggi.



Perchè De Laurentiis ha sempre nel cassetto un contratto già confezionato per il rinnovo di Gattuso e riconosce al suo allenatore il lavoro svolto in poco più di un anno, quando prese la squadra al settimo posto e con dieci punti in meno rispetto ad oggi. Ma sono le prestazioni degli ultimi due mesi ad impensierirlo, le illusioni e poi i tracolli che certificano la discontinuità“.