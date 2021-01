Venerato: “Giuntoli ha fatto guadagnare 250 milioni, piazzato i cadaveri lasciati da Benitez e indovinato la scommessa Sarri”

Anche Cristiano Giuntoli è in bilico dopo la sconfitta per 3-1 a Verona del Napoli e una stagione che prosegue in modo altalenante. C’è chi, però, prende le difese del direttore sportivo azzurro. Ciro Venerato, giornalista RAI, ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Giuntoli è un direttore sportivo che ha dato al Napoli 250 milioni di guadagni, quando è arrivato ha trovato molti cadaveri lasciati da Benitez che ha piazzato in giro, ha fruttato quattro qualificazioni Champions ed uno scudetto morale. Quando è stato scelto Sarri tutti pensavano che fosse stata un’idea di De Laurentiis ma la scommessa Sarri fu presa dallo stesso Giuntoli“.