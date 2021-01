Chiariello: “Giuntoli ragiona male, quanti soldi ha buttato così! Deve andare via”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli:

“Io vorrei portare a conoscenza di quello che è il mio pensiero su come fare una squadra. Sono contro i direttori sportivi che pensano “ho un ‘occasione sul mercato e me lo piglio”. Sembra intelligente. È sbagliato. 9/10 restano sul groppone. Guardate Eriksen, che oggi è un peso che non serve. Giuntoli ragiona così: “Elmas è un prospetto? Lo prendo. Lobotka prospetto? Lo prendo. Ounas prospetto? Lo prendo!”.

Quanti soldi hai buttato ragionando così. A volte un giocatore è meno qualitativo, ma più funzionale al progetto tecnico. Con Sarri Rog non giocava ed era un giocatore incredibile. Non mi dite che quelli che ci sono oggi siano migliori di lui. Ecco perché Giuntoli è il responsabile di questa situazione. Ecco perché deve andare via! Il capo dell’area tecnica è lui. Deve imporsi sull’allenatore, deve imporre le sue scelte. Deve avere una visione che non sia solo quello di fare l’affaruccio di mercato”.