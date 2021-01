Repubblica: Gattuso prova Osimhen con Mertens in allenamento

Victor Osimhen è tornato arruolabile. Non gioca dall’8 novembre, data dell’infortunio alla spalla in Nigeria-Sierra Leone. Eppure, rieccolo, tra i convocati di Verona-Napoli. Non è al 100%, neppure al 60 probabilmente. Però c’è. Da titolare, in avanti, dovrebbe agire Petagna con Zielinski qualche metro più indietro.

Eppure, dall’allenamento arriva la notizia che fa ben sperare. Secondo il quotidiano Repubblica, infatti, ieri Gattuso avrebbe provato in formazione Osimhen con Mertens alle sue spalle. La maglia da titolare non gli verrà assegnata oggi, ma non è neanche così lontana.