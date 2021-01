Rafa Benitez è un profilo che a Napoli non è stato mai dimenticato: due trofei e una dimensione internazionale che all’ambiente sono rimasti impressi. La sua avventura in azzurro non è terminata nel modo giusto ma la sua figura agli occhi dei tifosi è stata riabilitata con il passare degli anni. Ieri è arrivata la notizia che l’allenatore spagnolo non siederà più sulla panchina del Dalian Yifang di Marek Hamsik.

RAFA BENITEZ TORNA A NAPOLI? LA BOMBA DAL SUNDAY TIMES NON TROVA RISCONTRI

E subito si sono aperti i rumours sulla sua prossima panchina. La suggestione è il Celtic ma la vera bomba è arrivata dall’edizione domenicale del Times, noto tabloid britannico. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, ci sono due squadre che pensano a Benitez: Roma e Napoli. I giallorossi, è vero, stanno monitorando i nomi per un prossimo futuro senza Fonseca. Le quotazioni dell’esonero in corsa sono poche, ma a giugno la rivoluzione è ipotesi concreta. Ecco perché, tra Sarri e Allegri, si inserirebbe una figura esperta come l’ex Real Madrid.

Il ritorno a Napoli è invece fantasia o quasi: sia perché non è un nome che tornerebbe nei desideri di De Laurentiis, sia perché Gennaro Gattuso è ben saldo sulla panchina azzurra e a breve firmerà un rinnovo fino al 2023. Ove mai Benitez decidesse di trasformare il suo ruolo, l’ipotesi di averlo da dirigente potrebbe stuzzicare. Più i tifosi, a dire la verità, che non disdegnerebbero un suo ritorno in quelle vesti. In panchina, però, non è un nome da tenere in considerazione.