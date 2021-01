Tragedia in Brasile, si schianta l’aereo del Palmas: morti 4 giocatori e il presidente (VIDEO)

Vera e propria tragedia in Brasile. Dopo il dramma vissuto dalla Chapecoense, un altro disastro aereo colpisce il calcio brasiliano. Stavolta a restare coinvolta è il Palmas, formazione dilettantistica.

Il presidente Lucas Meira e 4 calciatori (Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari), hanno perso la vita in un incidente mentre si recavano a Goiania, dove il Palmas avrebbe dovuto sfidare il Vila Nova in Copa Verde. L’aereo è precipitato a pochi secondi di distanza dal decollo e, sfortunatamente, non risultano esserci persone sopravvissute: morto anche il pilota del velivolo, identificato come il capitano Wagner.

Il dramma si è consumato a Porto Nacional, a 60 chilometri da Palmas e capitale del Tocantins: il mezzo si è schiantato al suolo in un piccolo bosco situato nei pressi della pista.

ECCO IL VIDEO DOPO LO SCHIANTO:

Queste cose a me fanno male al cuore credetemi. 4 giocatori e presidente del Palmas morti🙏🏽✈❤. pic.twitter.com/rZJRckZB52 — matthijs_pog (@matthijs_pog) January 24, 2021