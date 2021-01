Osimhen è tornato! Completato l’iter di visite, ha svolto l’intero allenamento con la squadra!

Victor Osimhen è tornato! Lo comunica il Napoli tramite i suoi canali ufficiali. Nel racconto di quanto accaduto oggi a Castel Volturno, si legge:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma domani alle ore 15 per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e serie di torelli. Di seguito esercitazione tattica e schemi su calci piazzati.

Mertens ha svolto l’intera seduta in gruppo. Víctor Osimhen ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella, con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Russore di Pisa e il controllo neurologico con il Prof. Vittorio Ceraso. Il calciatore ha svolto l’intera seduta di allenamento con la squadra.