CdS – Osimhen potrebbe già essere convocato per Verona per tornare a respirare il gruppo squadra

Victor Osimhen potrebbe già essere convocato per la sfida di domani tra Verona e Napoli. Non tanto per scendere già in campo ma per tornare a vivere il gruppo squadra in una partita, tra l’altro, molto importante per gli azzurri. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport:

“E ora, non resta che darci dentro. Lo invocano tutti, Gattuso in testa considerando che ha già saltato sedici partite, ma l’ultima parola spetterà al dottor Canonico, il responsabile dell’area sanitaria: una volta appurato il quadro clinico – la mobilità e la riatletizzazione del braccio destro nonché lo stato dei nervi dell’arto e soprattutto della mano – sarà precisato l’ultimo stadio del programma di recupero.

E dunque i tempi del rientro in campo, per una partita ufficiale: Victor può già vivere in gruppo, e magari Rino lo aggregherà per fare morale in vista del Verona o per i quarti di Coppa Italia in programma giovedì al Maradona con lo Spezia, chissà, ma al di là della sua irrefrenabile voglia di respirare l’aria della squadra, e ancor di più di giocare, bisognerà azzerare definitivamente i rischi. Lo sanno tutti, lo sa anche Osimhen. Forza e coraggio“.