Stendardo sicuro: “Il Napoli ha perso con la Juve perché ha avuto poco coraggio. Azzurri competitivi per lo scudetto”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Guglielmo Stendardo, ex difensore di Lazio, Atalanta e Juventus. Ecco quanto evidenziato:

“Uno dei motivi per i quali il Napoli è uscito sconfitto dalla finale di Supercoppa Italiana ha riguardato il poco coraggio con cui gli azzurri hanno affrontato la Juventus – ha detto Stendardo a Radio Crc – inoltre il Napoli avrebbe avere più concentrazione in fase difensiva. Ho visto i gol subiti mercoledì e mi sono accorto che gli azzurri hanno bisogno di fare molta più attenzione”.

Nonostante la delusione per aver lasciato un trofeo per strada, secondo Stendardo “Il Napoli ha ancora la possibilità di inserirsi nella lotta scudetto – ha detto Stendardo – ma deve trovare continuità di risultati, a partire da Verona contro una squadra ostica”. Per Stendardo “Il Napoli ha tutte le carte in regola per lottare per il tricolore, visto la rosa che ha. Non posso dire lo stesso dell’Atalanta, che è alle prese anche col caso Gomez. Conosco bene la piazza di Bergamo e la dirigenza e devo dire che la situazione Gomez non è stata gestita al meglio come loro solito“.