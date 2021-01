CdM – Discorso a tu per tu di Gattuso con Insigne: da uomo a uomo, per non rischiare di perderlo, ancora di più

L’edizione del Corriere del Mezzogiorno spiega cos’è accaduto fra Lorenzo Insigne e Gennaro Gattuso dopo la Supercoppa tra Juventus e Napoli:

“A Gattuso è toccato il compito più metabolizzare la sconfitta (oltre le parole di circostanza dette in conferenza) e risollevare il morale del suo giocatore più rappresentativo. Per non rischiare di perderlo, ancora di più. Prima la difesa pubblica e poi il discorso a tu per tu con Insigne. Da uomo a uomo, provando a salvare il salvabile dell’umore a pezzi e dello sconforto. Rino ha provato ad entrare nella testa di Insigne, e qualcosa ha ottenuto. I video di quel rigore fallito ai mondiali da Baggio sono ricomparsi sul suo telefono per esorcizzare il dolore”