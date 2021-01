Zazzaroni cinico: “Le lacrime di Insigne? Eccessive, un leader non piange”

Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Arena Maradona’, programma in onda sulle frequenze di Radio CRC. Il direttore del Corriere dello Sport ha espresso alcune considerazioni sulla Supercoppa persa dal Napoli contro la Juventus e nello specifico di Lorenzo Insigne, che ha fallito un rigore. Di seguito quanto evidenziato:

“Critiche ingiuste, quelle rivolte a Lorenzo Insigne? Le lacrime le ho trovate eccessive: un leader non piange. Tecnicamente, Insigne è tra i pochi calciatori del Napoli a poter determinare da solo una partita, ma non so se sia un leader. A me non è piaciuto il Napoli ed il suo atteggiamento, più che Insigne nello specifico. Pure Roberto Baggio sbagliò un rigore ai Mondiali, ma lui era un discorso a parte“.